UX-Designer-ersättning in United States på Roblox varierar från $189K per year för IC1 till $470K per year för IC6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $350K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Robloxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
45%
ÅR 1
35%
ÅR 2
20%
ÅR 3
På Roblox omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
45% intjänas under 1st-ÅR (11.25% kvartalsvis)
35% intjänas under 2nd-ÅR (8.75% kvartalsvis)
20% intjänas under 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På Roblox omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)
33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
33% intjänas under 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Roblox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.