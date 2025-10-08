Företagskatalog
Robinhood
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend-Mjukvaruingenjör

  • United States

Robinhood Backend-Mjukvaruingenjör Löner i United States

Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Robinhood varierar från $200K per year för L1 till $469K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $272K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Robinhoods totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
IC3(Instegsnivå)
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
IC4
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
IC5
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
IC6
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Robinhood omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På Robinhood omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Robinhood in United States ligger på en årlig total ersättning på $518,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Robinhood för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in United States är $284,000.

