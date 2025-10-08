Företagskatalog
Robinhood
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend-Mjukvaruingenjör

  • Greater Toronto Area

Robinhood Backend-Mjukvaruingenjör Löner i Greater Toronto Area

Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på Robinhood varierar från CA$148K per year för L1 till CA$201K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$209K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Robinhoods totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
IC3(Instegsnivå)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Robinhood omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På Robinhood omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Robinhood in Greater Toronto Area ligger på en årlig total ersättning på CA$225,741. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Robinhood för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in Greater Toronto Area är CA$207,991.

