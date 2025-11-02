Företagskatalog
Robert Walters
Robert Walters Rekryterare Löner

Medianersättningspaketet för Rekryterare in Taiwan på Robert Walters uppgår till NT$999K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Robert Walterss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$999K
Nivå
-
Grundlön
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Robert Walters?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Robert Walters in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$2,376,598. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Robert Walters för Rekryterare rollen in Taiwan är NT$795,703.

Andra resurser