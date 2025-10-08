Företagskatalog
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend-Mjukvaruingenjör

Robert Half Backend-Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in United States på Robert Half uppgår till $185K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Robert Halfs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Robert Half
Software Engineer IV
San Ramon, CA
Totalt per år
$185K
Nivå
L4
Grundlön
$163K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$22.8K
År på företaget
8 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Robert Half?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Robert Half in United States ligger på en årlig total ersättning på $195,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Robert Half för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in United States är $178,000.

