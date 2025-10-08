Företagskatalog
Rivian
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Data Architect

Rivian Data Architect Löner

Data Architect-ersättning in United States på Rivian varierar från $144K per year för RIV-3 till $254K per year för RIV-6. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Rivians totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
RIV-3
$144K
$140K
$4.4K
$0
RIV-4
$237K
$156K
$72.8K
$7.6K
RIV-5
$240K
$178K
$46.8K
$15K
RIV-6
$254K
$192K
$57.2K
$5K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietyp
RSU

På Rivian omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Rivian omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Rivian omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Data Architect på Rivian in United States ligger på en årlig total ersättning på $320,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Rivian för Data Architect rollen in United States är $215,000.

