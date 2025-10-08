Företagskatalog
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Backend-Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in San Francisco Bay Area på Rivian and Volkswagen Group Technologies uppgår till $194K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Rivian and Volkswagen Group Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
Software Engineer
Palo Alto, CA
Totalt per år
$194K
Nivå
L4
Grundlön
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $326,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Rivian and Volkswagen Group Technologies för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $193,500.

Andra resurser