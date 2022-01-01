Företagskatalog
Rite Aid Löner

Rite Aids löneintervall sträcker sig från $33,446 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $271,350 för en Programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Rite Aid. Senast uppdaterad: 8/21/2025

$160K

Affärsutveckling
$258K
Kundservice
$33.4K
Chef för datavetenskap
$179K

Datavetare
$80.4K
Personal
$86.6K
IT-teknolog
$62.1K
Juridik
$251K
Läkare
$83.3K
Produktdesigner
$174K
Programchef
$271K
Försäljning
$39.8K
Cybersäkerhetsanalytiker
$241K
Mjukvaruutvecklare
$66.2K
Chef för mjukvaruutveckling
$206K
Lösningsarkitekt
$164K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Rite Aid är Programchef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $271,350. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Rite Aid är $164,175.

