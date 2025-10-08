Företagskatalog
Riskified
Riskified Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Tel Aviv Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in Tel Aviv Metropolitan Area på Riskified uppgår till ₪495K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Riskifieds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪495K
Nivå
L2
Grundlön
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Riskified?

₪566K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på ₪645,885. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Riskified för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Tel Aviv Metropolitan Area är ₪486,495.

Andra resurser