Riskified
Riskified Löner

Riskifieds löner varierar från $96,592 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $206,500 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Riskified. Senast uppdaterad: 9/18/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $142K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Försäljning
Median $207K
Affärsutveckling
$162K

Dataanalytiker
$131K
Datavetare
$129K
Personalresurser
$96.6K
Marknadsföringsoperationer
$118K
Produktdesigner
$122K
Produktchef
$173K
Säljingenjör
$189K
Chef för mjukvaruingenjörer
$199K
Lösningsarkitekt
$159K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Riskified är Försäljning med en årlig total ersättning på $206,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Riskified är $150,508.

