Riot Games
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Videospelsmjukvaruingenjör

  • Greater Seattle Area

Riot Games Videospelsmjukvaruingenjör Löner i Greater Seattle Area

Videospelsmjukvaruingenjör-ersättning in Greater Seattle Area på Riot Games varierar från $292K per year för P4 till $367K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Seattle Area uppgår till $304K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Riot Gamess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Software Engineer
$292K
$224K
$0
$67.8K
Visa 3 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Riot Games?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Videospelsmjukvaruingenjör på Riot Games in Greater Seattle Area ligger på en årlig total ersättning på $396,538. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Riot Games för Videospelsmjukvaruingenjör rollen in Greater Seattle Area är $292,000.

