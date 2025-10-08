Riot Games Videospelsmjukvaruingenjör Löner i Greater Los Angeles Area

Videospelsmjukvaruingenjör-ersättning in Greater Los Angeles Area på Riot Games varierar från $141K per year för P1 till $375K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $218K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Riot Gamess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier ( /yr ) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Instegsnivå ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $219K $185K $3.8K $30.6K P4 Staff Software Engineer $285K $239K $0 $46.7K Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

