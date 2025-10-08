Videospelsmjukvaruingenjör-ersättning in Greater Los Angeles Area på Riot Games varierar från $141K per year för P1 till $375K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Los Angeles Area uppgår till $218K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Riot Gamess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
