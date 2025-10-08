Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Riot Games varierar från $133K per year för P1 till $430K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $282K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Riot Gamess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
