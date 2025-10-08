Företagskatalog
Riot Games
Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Riot Games varierar från $133K per year för P1 till $430K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $282K.

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
$133K
$121K
$0
$12K
P2
Software Engineer
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
Senior Software Engineer
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
Staff Software Engineer
$305K
$226K
$0
$79.3K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Riot Games?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Riot Games in United States ligger på en årlig total ersättning på $430,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Riot Games för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in United States är $230,000.

Andra resurser