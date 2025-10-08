UX-Designer-ersättning in United States på Riot Games uppgår till $237K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $150K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Riot Gamess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
