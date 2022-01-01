Ribbon Löner

Ribbons löner varierar från $21,138 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $152,235 för en Dataanalytiker i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ribbon . Senast uppdaterad: 11/29/2025