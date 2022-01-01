Företagskatalog
Replicated Löner

Replicateds löner varierar från $170,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $245,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Replicated. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Mjukvaruingenjör
Median $170K
Säljingenjör
$216K
Chef för mjukvaruingenjörer
$245K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Replicated omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (1.04% per period)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (1.04% per period)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (1.04% per period)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Replicated är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $245,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Replicated är $215,761.

