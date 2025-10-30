Företagskatalog
Remitly
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

Remitly Chef för mjukvaruutveckling Löner

Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in United States på Remitly varierar från $388K per year för Engineering Manager III till $553K per year för Director of Engineering. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $415K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Remitlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Remitly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruutveckling erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Remitly in United States ligger på en årlig total ersättning på $552,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Remitly för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $405,000.

Andra resurser