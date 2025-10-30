Företagskatalog
Remitly
Remitly Administrativ assistent Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Administrativ assistent in United States på Remitly varierar från $87.2K till $124K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Remitlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$98.7K - $112K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$87.2K$98.7K$112K$124K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Remitly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Administrativ assistent på Remitly in United States ligger på en årlig total ersättning på $123,900. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Remitly för Administrativ assistent rollen in United States är $87,150.

