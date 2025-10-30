Företagskatalog
RELEX Solutions
RELEX Solutions Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in Finland på RELEX Solutions uppgår till €86.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för RELEX Solutionss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Totalt per år
€86.6K
Nivå
Lead
Grundlön
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
18 År
Vilka är karriärnivåerna på RELEX Solutions?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på RELEX Solutions in Finland ligger på en årlig total ersättning på €86,637. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på RELEX Solutions för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Finland är €73,130.

