Företagskatalog
RELEX Solutions
RELEX Solutions Löner

RELEX Solutionss löner varierar från $54,378 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $195,840 för en Säljingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på RELEX Solutions. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $72.6K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Chef för affärsoperationer
$142K
Kundservice
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Dataanalytiker
$54.4K
Produktdesignchef
$83.8K
Produktchef
$99.4K
Projektledare
$120K
Försäljning
$158K
Säljingenjör
$196K
Chef för mjukvaruingenjörer
$83.3K
Lösningsarkitekt
$116K
Teknisk programchef
$69.9K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på RELEX Solutions är Säljingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $195,840. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på RELEX Solutions är $107,890.

