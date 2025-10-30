Företagskatalog
REI Systems
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på REI Systems uppgår till $128K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för REI Systemss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
REI Systems
Senior software Engineer
Sterling, VA
Totalt per år
$128K
Nivå
Senior
Grundlön
$128K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
7 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på REI Systems?
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på REI Systems in United States ligger på en årlig total ersättning på $143,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på REI Systems för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $110,000.

