Företagskatalog
Regeneron
Regeneron Löner

Regenerons löner varierar från $75,000 i total ersättning per år för en Biomedicinsk ingenjör i den lägre delen till $238,085 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Regeneron. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Datavetare
Median $210K
Biomedicinsk ingenjör
Median $75K
Mjukvaruingenjör
Median $105K

Styringenjör
$89.6K
Dataanalytiker
$109K
Chef för datavetenskap
$199K
Elektroingenjör
$117K
Grundare
$96.5K
Maskiningenjör
$111K
Produktchef
$199K
Programchef
$181K
Lösningsarkitekt
$238K
Riskkapitalist
$184K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Regeneron är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $238,085. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Regeneron är $117,316.

