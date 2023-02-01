Regalix Löner

Regalixs löner varierar från $3,649 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $9,563 för en Dataanalytiker i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Regalix . Senast uppdaterad: 10/25/2025