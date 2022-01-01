REEF Löner

REEFs löner varierar från $72,000 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $225,106 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på REEF. Senast uppdaterad: 11/14/2025
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På REEF omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)
20% intjänas under 3rd-ÅR (1.67% månadsvis)
20% intjänas under 4th-ÅR (1.67% månadsvis)
20% intjänas under 5th-ÅR (1.67% månadsvis)
