Redpanda Data Löner

Redpanda Datas löner varierar från $119,400 i total ersättning per år för en Marknadsföring i den lägre delen till $281,520 för en Säljingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Redpanda Data. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $200K
Marknadsföring
$119K
Produktchef
$264K

Säljingenjör
$282K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Redpanda Data omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Redpanda Data är Säljingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $281,520. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Redpanda Data är $232,086.

