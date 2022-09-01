Redpanda Data Löner

Redpanda Datas löner varierar från $119,400 i total ersättning per år för en Marknadsföring i den lägre delen till $281,520 för en Säljingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Redpanda Data . Senast uppdaterad: 9/1/2025