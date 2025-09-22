Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Reddit varierar från $148K per year för IC1 till $874K per year för IC6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $405K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Reddits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ÅR 1
På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 1-årigt intjänandeschema:
100% intjänas under 1st-ÅR (100.00% årligen)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Inkluderade titlarSkicka in ny titel