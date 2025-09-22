Produktdesigner-ersättning in United States på Reddit varierar från $126K per year för IC1 till $339K per year för IC5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $237K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Reddits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
$126K
$124K
$917
$833
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$265K
$204K
$60.8K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
100%
ÅR 1
På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 1-årigt intjänandeschema:
100% intjänas under 1st-ÅR (100.00% årligen)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Vesting Schedule 100% after year 1.
