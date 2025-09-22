Företagskatalog
Reddit
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

Reddit Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Reddit varierar från $126K per year för IC1 till $339K per year för IC5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $237K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Reddits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
Product Designer I
$126K
$124K
$917
$833
IC2
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
Senior Product Designer
$265K
$204K
$60.8K
$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

100%

ÅR 1

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (100.00% årligen)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Inkluderade titlar

UX-Designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Reddit in United States ligger på en årlig total ersättning på $446,150. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Reddit för Produktdesigner rollen in United States är $200,000.

