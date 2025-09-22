Företagskatalog
Reddit
  Löner
  Chef för datavetenskap

  Alla Chef för datavetenskap löner

Reddit Chef för datavetenskap Löner

Medianersättningspaketet för Chef för datavetenskap in United States på Reddit uppgår till $450K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Reddits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Reddit
Data Science Manager
New York, NY
Totalt per år
$450K
Nivå
M2
Grundlön
$250K
Stock (/yr)
$200K
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
11 År
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

100%

ÅR 1

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (100.00% årligen)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för datavetenskap på Reddit in United States ligger på en årlig total ersättning på $675,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Reddit för Chef för datavetenskap rollen in United States är $305,000.

