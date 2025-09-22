Företagskatalog
  • Löner
  • Dataanalytiker

  • Alla Dataanalytiker löner

Reddit Dataanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in United States på Reddit varierar från $214K till $298K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Reddits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$229K - $270K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$214K$229K$270K$298K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Reddit logotyp

$20K

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (100.00% årligen)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Reddit in United States ligger på en årlig total ersättning på $297,943. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Reddit för Dataanalytiker rollen in United States är $213,908.

Andra resurser