Reddit Löner

Reddits löner varierar från $125,899 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $874,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Reddit. Senast uppdaterad: 8/29/2025

Mjukvaruingenjör
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Datavetare
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Produktdesigner
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX-Designer

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $515K
Försäljning
IC3 $176K
IC4 $175K
Chef för datavetenskap
Median $450K
UX-forskare
Median $260K
Finansanalytiker
Median $140K
Projektledare
Median $145K
Rekryterare
Median $145K
Revisor
Median $154K

Teknisk Revisör

Dataanalytiker
$250K
Informationsteknolog (IT)
$210K
Programchef
$201K
Cybersäkerhetsanalytiker
$222K
Lösningsarkitekt
$147K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$176K
Intjänandeschema

100%

ÅR 1

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (100.00% årligen)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Reddit omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Reddit är Mjukvaruingenjör at the IC6 level med en årlig total ersättning på $874,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Reddit är $235,959.

