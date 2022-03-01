Företagskatalog
Reckitt
Reckitt Löner

Reckitts löneintervall sträcker sig från $14,462 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $492,450 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Reckitt. Senast uppdaterad: 8/21/2025

$160K

Marknadsföring
Median $161K
Revisor
$127K
Verksamhetsanalytiker
$20.2K

Dataanalytiker
$33.1K
Finansanalytiker
$28.1K
IT-teknolog
$14.5K
Managementkonsult
$85.4K
Maskiningenjör
$187K
Produktchef
$114K
Projektledare
$31.9K
Försäljning
$492K
Mjukvaruutvecklare
$161K
Lösningsarkitekt
$102K
Teknisk programchef
$93.2K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Reckitt är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $492,450. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Reckitt är $97,799.

Andra resurser