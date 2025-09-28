Företagskatalog
Produktchef-ersättning in United States på realtor.com varierar från $247K per year för T3 till $294K per year för T7. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $285K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för realtor.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på realtor.com?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på realtor.com in United States ligger på en årlig total ersättning på $360,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på realtor.com för Produktchef rollen in United States är $227,333.

Andra resurser