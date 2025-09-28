Datavetare-ersättning in United States på realtor.com varierar från $141K per year för T2 till $196K per year för T5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $181K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för realtor.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
