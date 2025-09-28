Företagskatalog
Realtek Semiconductor
Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in Taiwan på Realtek Semiconductor uppgår till NT$3.37M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Realtek Semiconductors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$3.37M
Nivå
hidden
Grundlön
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.93M
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Realtek Semiconductor in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$6,032,253. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Realtek Semiconductor för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in Taiwan är NT$3,452,487.

