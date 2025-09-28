Företagskatalog
RealPage
RealPage Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in United States på RealPage uppgår till $127K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för RealPages totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Totalt per år
$127K
Nivå
E13
Grundlön
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År på företaget
12 År
Års erfarenhet
19 År
Vilka är karriärnivåerna på RealPage?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på RealPage in United States ligger på en årlig total ersättning på $185,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på RealPage för Lösningsarkitekt rollen in United States är $127,000.

