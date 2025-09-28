Företagskatalog
REA Group
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

REA Group Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in Australia på REA Group uppgår till A$205K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för REA Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Totalt per år
A$205K
Nivå
Lead Developer
Grundlön
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonus
A$16.5K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på REA Group?

A$249K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruingenjörer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på REA Group in Australia ligger på en årlig total ersättning på A$335,240. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på REA Group för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in Australia är A$192,062.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för REA Group

Relaterade företag

  • Netflix
  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Se alla företag ➜

Andra resurser