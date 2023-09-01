REA Group Löner

REA Groups löneintervall sträcker sig från $76,389 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $144,619 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på REA Group . Senast uppdaterad: 8/24/2025