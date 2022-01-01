Företagskatalog
RBC Löner

RBCs löner varierar från $36,123 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $201,000 för en Stabschef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på RBC. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Mjukvaruingenjör
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS-Ingenjör

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Affärsanalytiker
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produktchef
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Datavetare
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finansanalytiker
Median $64.3K

Risk Analyst

Produktdesigner
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX-Designer

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $127K
Dataanalytiker
Median $57.7K
Projektledare
Median $71.1K
Investmentbanker
Median $75.1K
Lösningsarkitekt
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX-forskare
Median $86.7K
Aktuarie
Median $68.7K
Revisor
Median $71K
Affärsoperationer
Median $51.1K
Kundservice
Median $38K
Marknadsföring
Median $101K
Försäljning
Median $36.1K
Programchef
Median $138K
Chef för affärsoperationer
Median $99K
Teknisk programchef
Median $100K
Chef för datavetenskap
Median $82.1K
Administrativ assistent
$38.3K
Affärsutveckling
$44.7K
Stabschef
$201K
Företagsutveckling
$110K
Grafisk designer
$48.9K
Personalresurser
$200K
Juridik
$56.8K
Managementkonsult
$44.4K
Marknadsföringsoperationer
Median $69.5K
Partnerchef
$113K
Produktdesignchef
$164K
Teknisk skribent
$45.2K
Totalersättning
$95.6K
Riskkapitalist
$121K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På RBC omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på RBC är Stabschef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $201,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på RBC är $79,163.

