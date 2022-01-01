Företagskatalog
Razorpay
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Razorpay Löner

Razorpays löneintervall sträcker sig från $4,880 i total kompensation per år för en Marknadsföringsoperationer på den nedre änden till $200,862 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Razorpay. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend-mjukvaruingenjör

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $101K
Produktchef
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Produktdesigner
Median $44.8K

UX-designer

Verksamhetsanalytiker
Median $22.8K
Datavetare
Median $33.9K
Teknisk programchef
Median $58.2K
Affärsutveckling
$73.2K
Dataanalytiker
$14K
Chef för datavetenskap
$194K
Personal
$76.3K
Managementkonsult
$63.8K
Marknadsföring
$33.6K
Marknadsföringsoperationer
$4.9K
Produktdesignchef
$67.4K
Programchef
$29.6K
Projektledare
$24.5K
Försäljning
$141K
Lösningsarkitekt
$201K
Teknisk skribent
$29.4K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Razorpay omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

7 years post-termination exercise window.

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att interagera med anställda från olika företag, få karriärråd och mer.

Besök nu!

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Razorpay är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $200,862. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Razorpay är $63,845.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Razorpay

Relaterade företag

  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Hevo
  • Revature
  • Piano
  • Se alla företag ➜

Andra resurser