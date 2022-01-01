Razorpay Löner

Razorpays löneintervall sträcker sig från $4,880 i total kompensation per år för en Marknadsföringsoperationer på den nedre änden till $200,862 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Razorpay . Senast uppdaterad: 8/24/2025