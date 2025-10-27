Företagskatalog
Rapyd
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Rapyd Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United Arab Emirates på Rapyd uppgår till AED 441K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Rapyds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totalt per år
AED 441K
Nivå
Backend Developer
Grundlön
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Rapyd in United Arab Emirates ligger på en årlig total ersättning på AED 516,795. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Rapyd för Mjukvaruingenjör rollen in United Arab Emirates är AED 431,998.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Rapyd

Relaterade företag

  • Square
  • Snap
  • Amazon
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Se alla företag ➜

Andra resurser