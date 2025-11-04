Företagskatalog
Raksul
Raksul Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in Japan på Raksul uppgår till ¥10.76M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Raksuls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Totalt per år
¥10.76M
Nivå
G4
Grundlön
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Raksul?
+¥8.68M
+¥13.31M
+¥2.99M
+¥5.24M
+¥3.29M
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Raksul in Japan ligger på en årlig total ersättning på ¥12,700,575. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Raksul för Produktchef rollen in Japan är ¥10,757,930.

