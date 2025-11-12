Företagskatalog
Radix
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

Radix Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in Brazil på Radix uppgår till R$126K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Radixs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Medianpaket
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Totalt per år
R$126K
Nivå
Senior
Grundlön
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Radix in Brazil ligger på en årlig total ersättning på R$228,092. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Radix för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Brazil är R$125,571.

