Qwant Löner

Qwants löner varierar från $51,290 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $65,771 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Qwant . Senast uppdaterad: 11/29/2025