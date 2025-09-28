Företagskatalog
Qualtrics Technical Account Manager Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

A$180K - A$209K
Australia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
A$166KA$180KA$209KA$233K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

A$249K

Få Betalt, Inte Lurad

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir jobFamilies.Technical Account Manager hjá Qualtrics in United States er árleg heildarlaun upp á A$232,543. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualtrics fyrir jobFamilies.Technical Account Manager hlutverkið in United States er A$166,102.

