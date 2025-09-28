Företagskatalog
Qualtrics
Qualtrics Software Test Engineer Löner

Medianersättningspaketet för Software Test Engineer in United States på Qualtrics uppgår till $136K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtrichs totala ersättningspaket.

Medianpaket
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Totalt per år
$136K
Nivå
L4
Grundlön
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Qualtrics?

$160K

Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en jobFamilies.Software Test Engineer på Qualtrics in United States ligger på en årlig total ersättning på $207,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualtrics för jobFamilies.Software Test Engineer rollen in United States är $136,000.

Andra resurser