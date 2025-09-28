Företagskatalog
Qualtrics
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Projektledare

  • Alla Projektledare löner

Qualtrics Projektledare Löner

Projektledare-ersättning in Ireland på Qualtrics uppgår till €77K per year för L3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€69.3K - €83.9K
Ireland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

€142K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Projektledare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Najveći paket kompenzacije za Projektledare poziciju u Qualtrics in Ireland iznosi €89,265 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qualtrics za Projektledare poziciju in Ireland je €63,870.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Qualtrics

Relaterade företag

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Se alla företag ➜

Andra resurser