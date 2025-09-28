Företagskatalog
Qualtrics
Qualtrics Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Qualtrics varierar från $136K per year för L3 till $244K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $200K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$136K
$120K
$10.5K
$5.9K
L4
$198K
$151K
$40K
$7.6K
L5
$244K
$174K
$44.8K
$24.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 2 Fler nivåer
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

