Managementkonsult-ersättning in United States på Qualtrics varierar från $190K per year för L5 till $267K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$190K
$140K
$27.5K
$22.5K
L6
$267K
$185K
$20K
$61.7K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)