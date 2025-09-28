Företagskatalog
Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

SGD 210K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Qualtrics in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 135,972. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualtrics för Datavetare rollen in Singapore är SGD 99,635.

Andra resurser